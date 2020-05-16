1174 حالة جديدة.. حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 88 ألف شخص

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عتبة الـ88 ألف شخص وفقا لموقع روسيا اليوم.
وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1476178إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 88086 وفاة، ما يساوي نحو 5.97% من حصيلة الحالات، و317739 شفاء، أي 21.52%.
وبلغ الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس في البلاد حتى الآن 1174 حالة جديدة، فيما ازدادت الإصابات بـ18585 حالة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد بتفوق كبير في كلا المعدلين على الدول المتضررة الأخرى.
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