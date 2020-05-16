ترامب: ندرس إتاحة اللقاح ضد فيروس كورونا مجانا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته تدرس مسألة إتاحة لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد، بالمجان.
وفي معرض إجابته على سؤال حول هذا الموضوع، في تصريح صحفي أدلى به الرئيس الأمريكي مساء الجمعة من البيت الأبيض، قال ترامب: "نحن في الحقيقة ندرس هذا الأمر".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه بلاده تتجه "بسرعة كبيرة" نحو تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام 2020.
وسبق أن صرح ترامب بأن الحكومة الأمريكية مركزة حاليا على 14 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد، وتعمل على حصر القائمة للإبقاء على الأمصال الأكثر نجاعة.
وتعتبر الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 88000 حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الإصابات المسجلة بأكثر من 1.48 مليون حالة، وسبق أن أطلقت سلطات البلاد برنامجا واسعا لإجراء فحوص مجانية لرصد المرضى.
المصدر: وكالات
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