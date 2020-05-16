كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر موريتانيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 29 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الجمعة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع عدد الاصابات إلى 29 حالة.

وقال المدير العام للصحة سيد ولد الزحاف، إن العمل جار لتتبع المصابين الجدد لتحديد المتصلين بهم.

وسجلت موريتانيا الخميس أكبر حصيلة من الإصابات حين بلغ المصابون 10 منهم إثنان في المحافظات لأول مرة.