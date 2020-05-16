كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل 4 من ميليشيات الحشد الشعبي في هجوم داعشي على ديالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، مقتل 4 من ميليشيات الحشد الشعبي وإصابة آخرين في هجوم لمسلحي داعش على نقاط تمركزهم في محافظة ديالى.
خلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم لداعش، خاصة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".
والشهر الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن توجيه القوات العراقية لضربات جوية، لمناطق تأوي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
وفي أواخر عام 2017، أعلن العراق النصر على داعش بعدما تمكن من استعادة الغالبية العظمى من الأراضي التي استولى عليها التنظيم الإرهابي قبل سنوات.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.