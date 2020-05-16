الصلح يطوي الخلاف بين نائب وكيل الملك وعنصرين من القوات المساعدة بطنجة

أفاد مصدر أمني لـ”اليوم 24″، أن واقعة تعنيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتداىية “بحومة الشوك” في طنجة، مساء اليوم الجمعة، من طرف عنصرين من القوات المساعدة، تتجه نحو الصلح، وبالتالي عدم متابعة عنصري القوات المساعدة، من طرف المسؤول القضائي بعد الإعتداء عليه.

وحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الدائرة العاشرة بحي بنكيران، بصدد إنجاز محضر للصلح وعدم المتابعة بتهم الإعتداء والسب والشتم، التي كانت ستلاحق عنصري القوات المساعدة.

يذكر أن منطقة حومة الشوك، شهدت مساء اليوم، خلافا بين عنصران من القوات المساعدة، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حيث اعتديا عليه داخل سيارة الخدمة، لأسباب مجهولة.

وحسب مصدر مطلع، فإن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، فوجئ وهو بصدد مروره بإحدى الحواجز المؤدية إلى الشارع الرئيسي لحي بنكيران، قصد توجهه لمنزله الكائن بذات الحي، بتوقيفه من طرف عنصرين من القوات المساعدة، واقتياده إلى سيارة الأمن، حيث تم تعنيفه.

وتم توقيف المعنيان بالأمر، ووضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديهما على أنظار العدالة.