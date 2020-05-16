اخبار العالم

قرقاش يندد باستمرار الإرهاب في ليبيا واليمن

0 نشر
السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يندد باستمرار الإرهاب في ليبيا واليمن والان مع التفاصيل

الجمعة 15 مايو 2020

صورة أرشيفية

Advertisements

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن استمرار الصراع والعنف يجهض المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن، وليبيا، وأفغانستان.

وذكر قرقاش، في تغريده عبر حسابه على "تويتر"، أن دولة الإمارات "أيدت رسميًا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع"، مشيرًا إلى أن "الأولوية يجب أن تكون للتصدي لفيروس والذي لا يفرق بين دولة وأخرى".

وتابع الوزير الإماراتي:"للأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن، وليبيا، وأفغانستان، يجهضها استمرار الصراع والعنف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يندد باستمرار الإرهاب في ليبيا واليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا