تركيا تعلن حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام 

الجمعة 15 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة 15 مايو/أيار، تطبيق حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام

Advertisements

وأشارت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إلى حظر التجول سيبدأ سريانه في 15 ولاية لمدة 4 أيام.

وأوضحت الوكالة التركية أن حظر التجول سيستمر من 16 مايو حتى يوم 19 مايو الجاري، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في تلك المناطق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال كلمة متلفزة أنه في الوقت الذي استطاعت تركيا فيه تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة.

كما أعلن الرئيس التركي خلال مراسم استكمال شق نفق خط مترو مطار إسطنبول، أن بلاده ستفتتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول أمام السياحة العلاجية.