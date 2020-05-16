شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد التزامها بسحب قواتها من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جوناثان هوفمان، أن الولايات المتحدة ستواصل سحب قواتها من أفغانستان، مؤكدًا التزام بلاده بالجدول الزمني للانسحاب. وقال هوفمان في مؤتمر صحفي أمس: "نتوقع أن نفي بذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة بموجب الاتفاق مع طالبان، الذي تم توقيعه معها في وقت سابق من هذا العام".

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