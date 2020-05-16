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قتلى وجرحى بهجوم ارهابي على سيطرة امنية في قضاء الدجيل

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افاد مصدر امني، السبت، بأن هجوما ارهابيا استهدف نقطة تفتيش امنية في الدجيل اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش هاجموا اليوم سيطرة الشيخ ابراهيم بقضاء الدجيل ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى".

 

واضاف انه "تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب والجثث الى الطب العدلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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