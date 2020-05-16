قتلى وجرحى بهجوم ارهابي على سيطرة امنية في قضاء الدجيل

افاد مصدر امني، السبت، بأن هجوما ارهابيا استهدف نقطة تفتيش امنية في الدجيل اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش هاجموا اليوم سيطرة الشيخ ابراهيم بقضاء الدجيل ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى".
واضاف انه "تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب والجثث الى الطب العدلي".
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