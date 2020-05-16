التحالف: 75 خرقا حوثيا لهدنة اليمن خلال 24 ساعة

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/5/16 01:56 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، ارتكاب مليشيا الحوثي 75خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف في بيان:" إن خروقات ميليشيا الحوثي، لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3383 خرقا، وتضمنت استخدام الأسلحة الخفيفة، والصوايخ الباليستية".
وجدد البيان التزام التحالف العربي بوقف إطلاق النار ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد على الانتهاكات الحوثية.
وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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