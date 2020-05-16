اعتقالات جديدة لرؤساء بلديات داعمين للأكراد‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

أوقفت السلطات التركية، الجمعة، خمسة رؤساء بلديات جدد داعمين للأكراد؛ لاتهامهم بإقامة روابط مع حزب العمال الكردستاني، وفق ما أفاد وزير الداخلية.



ووفق بيان للوزارة، تم توقيف رؤساء بلديات سعرد وأغدير وثلاث مدن صغيرة أخرى في شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.

وأضاف البيان أنه تم "فصلهم مؤقتا عن وظائفهم"، فيما حل محلهم إداريون معيّنون من الحكومة.

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وينتمي رؤساء البلديات الخمسة إلى حزب الشعوب الديمقراطي، التشكيل السياسي الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي إلى حملة قمع منذ عدة أعوام. وسجن رئيسه صلاح الدين دميرتاش الذي نافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، منذ عام 2016.

وعقب الانتخابات البلدية العام الماضي، أوقفت السلطات التركية عشرات رؤساء البلديات المنتمين إلى الحزب في شرق البلاد.

لكن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يتعرض للقمع بسبب معارضته الشرسة لأردوغان.

وقال الحزب على تويتر عقب توقيف رؤساء البلديات الخمسة، الجمعة: إن الحكومة "أظهرت مرة أخرى عداءها للشعب وإرادته".