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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات المصرية تسمح لسياسي معارض بالخروج من السجن لتلقي عزاء شقيقتهَ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
سمحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، للسياسي المعارض خالد داود، المسجون احتياطيًا على ذمة بعض القضايا، بالخروج لتلقي العزاء في وفاة شقيقته.
وكانت منال داود شقيقة الكاتب الصحفي خالد داود قد توفيت في وقت سابق اليوم، بعد صراع مع المرض.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم نقل داود برفقة الحراسة اللازمة وتمكن من تلقي واجب العزاء وسط أسرته وأهله.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الصحفي والناشط السياسي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق، ووجهت النيابة له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في نشاطاتها والدعوة للتظاهر ونشر أخبار كاذبة
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