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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يندد باستمرار الإرهاب في ليبيا واليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن استمرار الصراع والعنف يجهض المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن، وليبيا، وأفغانستان.
وذكر قرقاش، في تغريده عبر حسابه على "تويتر"، أن دولة الإمارات "أيدت رسميًا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع"، مشيرًا إلى أن "الأولوية يجب أن تكون للتصدي لفيروس كورونا والذي لا يفرق بين دولة وأخرى".
وتابع الوزير الإماراتي:"للأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن، وليبيا، وأفغانستان، يجهضها استمرار الصراع والعنف".
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