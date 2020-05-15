معبر الكركرات.. حجز 6 أطنان و300 كلغ من الحشيش على متن شاحنة للنقل الدولي 

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الجمعة، من حجز ستة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الحشيش، على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش، مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل شحنة من الورق المقوى، كانت على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب، كما أسفر البحث عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 36 سنة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم وضع السائق المشتبه فيه رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الأمنية المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية النوعية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.