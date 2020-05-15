دموع وتأثر وحنين..أطر صحية في طنجة: اشتقنا لعائلاتنا – فيديو

لم تستطع طبيبات في مصلحة استقبال حالات كورونا، في مستشفى في طنجة، كبح دموعهن، عند الحديث رفقة زملائهم عن عائلاتهم وأسرهم، معبرين عن اشتياقهم لهم، كونهم غير قادرين على زيارتهم حماية لهم من الفيروس.

دموع، وتأثر، وحنين، ظهروا على وجوه أطر طبية في مستشفى محمد الخامس في طنجة، بعدما طرح عليهم “اليوم 24” موضوع بعدهم عن أحبابهم، لأزيد من شهرين من الزمن، بغرض التجند لمواجهة الفيروس.

الأطباء، والأطر الطبية، أكدوا أنهم يؤدون مهامهم بكل حزم من أجل الانتصار على الفيروس، مناشدين مساعدة الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحجر المنزلي، والوقاية اللازمة، متمنين أن يزول هذا الوباء في أقرب وقت.