3 إصابات برصاص قوات الاحتلال بأبو ديس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة، مساء يوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال في البلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة إسعاف تنقل أحد المصابين عند مدخل العيزرية، قبل أن تسمح بمرورها بعد تصوير هوية المصاب وطاقم الإسعاف.

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وأصيب عشرات الفلسطينيين، عصر الجمعة، بجروح وحالات اختناق، إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرتين منددتين بالاستيطان، في الضفة الغربية المُحتلة.

وتعرّض العشرات للاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما والتي انطلقت إحياءً للذكرى 72 للنكبة، وفق ما أوردا وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أُصيب 5 أشخاص بجروح وحالات اختناق، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرةً في بلدة الساوية، بمحافظة نابلس، خرجت تنديدا بقرار إسرائيلي بمصادرة أراض في البلدة لتوسيع مستوطنات.