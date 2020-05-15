برلماني مصري: الإخوان جاءوا بمساندة الصهاينة لإقامة دولتهم من النيل للفرات (فيديو)

الجمعة 15 مايو 2020

علق النائب المصري محمد إسماعيل، على صورة جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "جماعة الإخوان الإرهابية تفرق لا تجمع وتدعي انها الجامع المانع لكن دائما وابدا يخرج من كلامهم دماء، فلابد انه حدث منهم مراجعات لكن اظن انهم يسيرون على نفس المنهج وعلى رأسهم كمال الهلباوي فيكفيهم ان كل ما حدث من إرهاب ملتصق بهم".



وأضاف إسماعيل، خلال لقاءه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي، عبر فضائية "الحدث اليوم"، "لما قامت ثورة 19 المحتل استغرب حينما وجد المصريين كلهم على قلب رجل واحد الهلال مع الصليب، وبالتالي الإخوان عندهم دراسة ماذا فعل عبدالله ابن سبأ اليهودي الذي ادعي الاسلام ظاهريا في بدأ الاسلام حينما سمح بالخروج على سيدنا عثمان وقد كانت الفتنة وقتل سيدنا عثمان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف والحسين وعلي بن ابي طالب وظلت الدماء إلى ان انتهت في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي".

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وأكد أن جماعة الإخوان جاءت بمسانده الصهاينة وتحقيق حلهمهم وإقامة الدولة الصهيونية الكبري من النيل للفرات.