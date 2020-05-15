شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات والان نبدء بالتفاصيل

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت المصادر في البلدة بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء واطفال عولجوا ميدانيا.