شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت المصادر في البلدة بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء واطفال عولجوا ميدانيا.
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