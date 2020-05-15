شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان للوزارة، أنه وبعد فحص 1128 شخصًا، تم تسجيل 121 حالة إيجابية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2310 مصابين.
وأشار البيان إلى تسجيل وفاة شخصين ليصل مجموع الذين توفوا في السنغال بسبب الفيروس إلى 25 حالة وفاة.
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