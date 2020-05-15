شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من دخول لبنان في دائرة الخطر الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، عن أن القطاع يواجه صعوبات كبيرة في ما يتعلق بإستيراد المواد الغذائية، وتتمثل بانعدام السيولة من العملة الصعبة "الدولار" من السوق والتي يحتاجها التجار لتأمين حاجات لبنان الغذائية من الخارج.

وحذر، في بيان اليوم، من دخول لبنان في دائرة الخطر الغذائي، إذ أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى إمكانية توقف استيراد المنتجات الغذائية الاساسية وغير الاساسية بعد نحو الشهرين، وبالتالي فقدان البضائع من الأسواق بعد نحو أربعة أشهر.

ولفت بحصلي إلى "تواصل بناء يجري مع وزارة الاقتصاد لتحديد المواد الغذائية الاساسية التي سيتم توفير التمويل لها من قبل مصرف لبنان لاستيرادها.