شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 2.. مرض جديد مرتبط بكورونا يهدد أطفال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
قالت منظمة صحية إقليمية اليوم الجمعة، إن أعراض التهاب متلازمة مهددة للحياة ومرتبطة بمرض كوفيد-19 أصابت 230 طفلا في أوروبا وأودت بحياة اثنين منهما حتى الآن هذا العام في حين حثت منظمة الصحة الأطباء في أنحاء العالم على التأهب.
وذكر تقرير للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومقره السويد، أن طفلين توفيا بالمتلازمة أحدهما في بريطانيا والآخر في فرنسا.
وحثت منظمة الصحة العالمية الأطباء في أنحاء العالم على التأهب لكنها حذرت من أن ارتباط المتلازمة بكوفيد-19 لا يزال غير واضح.
وقالت المنظمة إن حالات المتلازمة زادت خلال الجائحة الحالية لكنها أوضحت أنها ظهرت أيضا على أطفال لم يصابوا بكوفيد-19.
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