اعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن مقتل واصابة 10 من الحشد باحباط هجوم ارهابي شمال ديالى.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تنعى استشهاد أربعة مقاتلين ابطال من اللواء 23 اثناء تصديهم للهجوم الداعشي الغادر شمال ديالى".

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واضافت ان "الشهداء ارتقوا اثناء مشاركتهم في احباط هجوم شنه فلول داعش الإرهابي في قرية الميتة بناحية العظيم، بالإضافة الى إصابة 6 مقاتلين آخرين في اللواء 23 بالحشد الشعبي".

وكانت قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من احباط هجوم لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي قرية الميتة بناحية العظيم.