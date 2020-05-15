تظاهرة في المدينة احتجاجا على ملوحة المياه

تظاهر العشرات من المواطنين في قضاء المدينة، الجمعة، احتجاجا على ملوحة المياه. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم، امام قائمقامية قضاء المدينة بالبصرة للمطالبة بايجاد حل ناجع لمشكلة ملوحة المياه في القضاء. واضاف ان المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحسن الاستجابة لمطلبهم.

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