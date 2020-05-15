اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، ان الحرية تحتل المرتبة الاولى والشعلة الثانية في عدد الاصابات بكورونا.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، ان "منطقة الحرية في بغداد، تحتل المرتبة الاولى في عدد الاصابات بكورونا"، مبينا ان "مدينة الشعلة تحتل المرتبة الثانية".
وتساءلت "أليس الحظر يجب ان يكون مطبقاً في المساء!؟ هل شراء الدراجات والأحذية والملابس من الامور الطارئة التي لا تتحمل التأخير للنهار؟، هل يعجبكم وضع العوائل المصابة التي تكتظ فيها المستشفيات الان".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ: الحرية تحتل المرتبة الاولى والشعلة الثانية في عدد الاصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.