صحة الكرخ: الحرية تحتل المرتبة الاولى والشعلة الثانية في عدد الاصابات بكورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، ان الحرية تحتل المرتبة الاولى والشعلة الثانية في عدد الاصابات بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، ان "منطقة الحرية في بغداد، تحتل المرتبة الاولى في عدد الاصابات بكورونا"، مبينا ان "مدينة الشعلة تحتل المرتبة الثانية".

وتساءلت "أليس الحظر يجب ان يكون مطبقاً في المساء!؟ هل شراء الدراجات والأحذية والملابس من الامور الطارئة التي لا تتحمل التأخير للنهار؟، هل يعجبكم وضع العوائل المصابة التي تكتظ فيها المستشفيات الان".