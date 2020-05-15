عدنان درجال: تشريع القانون الرياضي الموحد سينهي صفحة التقاطعات بين الاتحادات

وقال درجال خلال لقاءه رئيس اتحاد الفروسية، حيدر الجميلي، بحسب بيان تلقته الخليج 365، إن "الوزارة تحترم وجهات نظر جميع الاخوة في المؤسسات الرياضية".

وأوضح "يجب طوي صفحة الخلافات الماضية في اتحاد الفروسية وغيره من الاتحادات الى غير رجعة، مشدداً ان ما حصل وأدى الى وجود كتلتين داخله ليس سوى خلاف في وجهات النظر".



وتابع أن "العمل على وفق القانون، وتشريع القانون الرياضي الموحد سينهي بالتأكيد صفحة طويلة من التقاطعات ووجود أكثر من اتحاد بـ نفس العنوان".