عناصر من 'داعش' يختطفون شخصا بالطارمية ويقتلوه نحرا

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن عناصر من "داعش" اختطفوا شخصا بالطارمية وقتلوه نحرا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش اختطفوا مساء اليوم المدعو (ع.ن.ح) تولد ١٩٩٥ من قضاء الطارمية وقاموا بقتله بطعنات سكين وبعدها نحره".
واضاف ان "قوة امنية تمكنت من العثور على جثته في احد بساتين القضاء".
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