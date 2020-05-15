المرور تعلن اعتقال شخص انتحل صفة ضابط في المنصور

اعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن اعتقال شخص انتحل صفة ضابط في المنصور.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان قوة من مديرية المرور القت القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول ويدعي انه وكيل لشركة توزيع ادوية في منطقة المنصور غربي بغداد".

واضافت انه "تم تسليمه الى مكافحة الاجرام لغرض اجراء اللازم".