إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات شرقي القدس

أصاب الاحتلال الإسرائيلي ،مساء الجمعة، 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في بلدة ابو ديس، شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "طواقمنا نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس".

واستدرك الهلال الأحمر: "تم حجز سيارة الإسعاف التي تنقل مصابا بالرصاص الحي من أبو ديس لمدة ثلث ساعة عند مدخل العيزرية والسماح بمرورهم بعد تصوير هوية المصاب وطاقم الهلال".

ولم يتضح مدى إصابة الفلسطينيين الثلاثة.

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ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان: "تم إحباط هجوم حينما رصدت قوات الجبس 3 فلسطينيين يستعدون لإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة على موقع للجيش الإسرائيلي، وتم إطلاق النار على الفلسطينيين الثلاثة".





وشهدت الأراضي الفلسطينية، الجمعة، مواجهات متفرقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في بلدتي الساوية وكفر قدوم في شمالي الضفة الغربية.

وجاءت المواجهات تزامنا مع الذكرى السنوية ال 72 للنكبة الفلسطينية.