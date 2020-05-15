أمريكا تطور صاروخا جديدا أسرع من الصوت

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/5/16 12:14 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعطى موافقته لتطوير صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، في مؤشر آخر على سباق تسلح جديد.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي، حيث كشف عن شعار قوة الفضاء الجديدة، وهي أحدث فرع بالجيش الأمريكي إنني "أصفه بأنه صاروخ خارق خداع".
وكانت روسيا أعلنت مؤخرا أنها طورت صاروخا قادرا على حمل رأس نووية، وتبلغ سرعته أكثر من 20 مرة سرعة الصوت.
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصاروخ أفانجارد الذي تفوق سرعته سرعة الصوت دخل الخدمة في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وعبر محللون عسكريون أمريكيون عن مخاوفهم من أن الصاروخ الروسي يمكن أن يتفادى عملية رصده، وروج مسؤولون أمريكيون إلى وضع المزيد من أجهزة الاستشعار في الفضاء من أجل رصد سريع بصورة أكبر لأي هجوم قادم.
وأرجأ البنتاجون الرد على أسئلة بشأن تصريحات الرئيس وطلب إحالتها للبيت الأبيض.
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