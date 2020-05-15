قرقاش: الإمارات أيدت دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بمناطق النزاع للتصدي لكورونا المزيد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن الإمارات أيدت رسميا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع.



وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، الجمعة:" الأولوية يجب أن تكون التصدي لفيروس كورونا، والذي لا يفرق بين دولة وأخرى، وللأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها إستمرار الصراع والعنف".

وكثّف المجتمع الدولي من تحركاته مع أطراف النزاع اليمني لإنعاش مفاوضات السلام وفرض المبادرة الأممية لوقف الحرب في عموم المحافظات، رغم الخروقات المتصاعدة من قبل مليشيا الحوثي للهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف العربي قبل 5 أسابيع.

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وأكدت مصادر لـ"الخليج 365"، أن الأمم المتحدة ترتب لعقد ما يطلق عليه "اجتماع أزمة" بين الحكومة الشرعية والحوثيين خلال الأيام المقبلة وذلك للتوقيع على المبادرة التي طرحها المبعوث إلى اليمن مارتن جريفيث، لوقف الحرب في عموم المحافظات اليمنية وإطلاق عملية سلام واسعة.

وتحتوي المبادرة الأممية على عدة بنود أبرزها: تثبيت وقف إطلاق نار دائم باليمن، واتخاذ خطوات بناء ثقة تتمثل في إطلاق المعتقلين والأسرى وفتح الممرات الإنسانية ودفع المرتبات، والانتقال بعدها إلى مفاوضات السلام السياسية الشاملة بمشاركة مختلف الأطراف.

وتحظى المبادرة الأممية بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي وسفراء الدول الـ18 باليمن، والذين كثفوا تحركاتهم مجددا للضغط على طرفي النزاع اليمني للقبول بها.