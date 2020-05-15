انت الان تتابع ووهان الصينية تكثف فحوص فيروس كورونا خوفا من موجة إصابات ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام رسمية إن مدينة ووهان الصينية أجرت اختبارات فيروس كورونا لأكثر من ثلاثة ملايين من سكانها في أبريل نيسان ومايو أيار وتستهدف إجراء اختبارات لباقي السكان في الوقت الذي تواجه فيه المدينة التي كانت البؤرة الأصلية للوباء خطر موجة إصابات ثانية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية ‬‬‬عقب اجتماع لحكومة ووهان أن الأولوية ستكون للسكان الذين لم يخضعوا للاختبار من قبل وكذلك لمن يعيشون في مجمعات سكنية شهدت تسجيل إصابات في السابق وأيضا للمقيمين في مناطق قديمة أو مكتظة بالسكان.

وزادت المخاوف من موجة إصابات ثانية قبل أيام بالتزامن مع بدء عودة المدارس والأنشطة التجارية وذلك بعد اكتشاف بؤرة حالات عدوى هي الأولى منذ رفع العزل العام عن المدينة في الثامن من أبريل نيسان. وكانت الحالات لحاملين للفيروس لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وكانت رويترز قد ذكرت في 11 مايو أيار نقلا عن وثيقة داخلية أرسلت لمسؤولي الأحياء أن ووهان تخطط لإجراء الفحوص لباقي سكان المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة على مدى عشرة أيام.

وفي الهواء الطلق بالميادين العامة وقف سكان في ووهان اليوم الجمعة في طوابير طويلة ينتظرون بفارغ الصبر إجراء الفحوص لهم. وقال أحد السكان ويدعى تونغ شينغ وانغ (32 عاما) "أعتقد أنه ضروري". وأضاف "من الممكن أن يتكرر الوباء".

وقال جيانغ لياندي (70 عاما) "بالطبع أنا قلق بعض الشيء. أنا أيضا خائف من أن تكون هناك حالات إصابة جديدة".

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وفي الأيام الأخيرةاكتشفت ووهان أكثر من 12 حالة إصابة يوميا لم تظهر عليها ألأعراض.

ويقول بعض الخبراء إن حملة الاختبارات الجماعية تجرى على نطاق لم يسبق له مثيل، وهو ما يكشف مدى القلق من حدوث موجة ثانية. ويحذر خبراء آخرون من أخطاء محتملة أثناء إجراء الفحوص بسبب الكم الهائل من عمليات سحب العينات.

وأجرت ووهان 1.79 مليون اختبار في الفترة من الأول من أبريل نيسان إلى 13 مايو أيار، وفقا لإحصاء لرويترز يستند إلى التقارير اليومية التي تنشرها لجنة الصحة في المدينة.

وإذا كان تقرير شينخوا عن إجراء ثلاثة ملايين اختبار منذ أبريل نيسان يستند أيضا إلى أرقام لجنة الصحة، فقد يشير ذلك إلى أنه تم إجراء ما يصل إلى 1.2 مليون اختبار في 14 مايو أيار وحده.

لكن السلطات الصحية قالت في وقت متأخر اليوم الجمعة دون الخوض في تفاصيل إن 72791 فحصا أجريت يوم 14 مايو أيار.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في بر الصين الرئيسي حاليا 82933 حالة بينما ظلت محصلة الوفيات عند 4633 دون تغيير.