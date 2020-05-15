نائب مصري: السيسي تولى رئاسة البلاد في مرحلة صعبة وأعاد هيبتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

علق عضو مجلس النواب المصري، محمد إسماعيل، على صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قائلًا: "من عطايا ربنا لمصر وده أقل شيء لأنه جاء في مرحلة صعبة والدنيا في أكثر من واد وجمع المصريين على قلب رجل واحد وكان دايما بيتكلم عن الملحمة المصرية وطول ما المصريين متفقين نقدر على الدنيا كلها".



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وأضاف النائب المصري، خلال لقاءه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "كلام الرئيس السيسي ربنا قاله في كتابه الكريم بشأن اتفاق المصريين مع بعضهم البعض، السيسي بنا مصر مرة تانية أكثر مما فعله محمد علي باشا بالرغم أنه جلس 8 سنوات لحد ما بدأ التنمية لكن الرئيس السيسي من أول يوم".

واستطرد البرلماني: "حفرنا قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وشبكة الطرق والكهرباء، حقيقي ربنا وهبه لمصر".