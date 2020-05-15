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الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة في تتبع والقضاء بؤر الإرهاب بسيناء

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يشيد الأزهر الشريف بجهود جنود قواتنا المسلحة البواسل في حربهم ضد الإرهاب، وما يحققونه من نجاحات في تتبع البؤر والتنظيمات الإرهابية في سيناء.

ويؤكد الأزهر أن العملية النوعية التي قامت بها قواتنا المسلحة البواسل، اليوم الجمعة،  بشمال سيناء؛ تعكس إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعبها إلى بر الأمان.

ويدعو الأزهر الشريف جموع الشعب المصري إلى استلهام روح الإصرار والعزيمة وحب الوطن من جند مصر، سائلًا الله -تعالى- أن يمن على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والصحة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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