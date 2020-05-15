الطقس غدا صاف إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن "كتلا هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: صاف إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ونشاط في سرعة الرياح وغبار في الأجواء كما نحذر من خطر اندلاع حرائق في الاحراج .
الأحد: صاف مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة تشتداعتباراً من بعد الظهر خاصة في الجنوب مع غبار في الأجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الإثنين: صاف وحار حيث تبلغ درجات الحرارة معدلات مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحياناً ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
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