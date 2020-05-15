الطقس غدا صاف إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "كتلا هوائية حارة وجافة مصدرها شبه ​الجزيرة​ العربية تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: صاف إجمالاً مع استمرار ​درجات الحرارة​ بالارتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ونشاط في سرعة الرياح وغبار في الأجواء كما نحذر من خطر اندلاع حرائق في الاحراج .

الأحد: صاف مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة تشتداعتباراً من بعد الظهر خاصة في ​الجنوب​ مع غبار في الأجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: صاف وحار حيث تبلغ درجات الحرارة معدلات مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحياناً ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.