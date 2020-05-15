حواجز لقوى الامن الداخلي في شوارع بيروت تنفيذا لقرار الاغلاق العام

أقامت قوى الامن الداخلي حواجز في مختلف شوارع بيروت تنفيذا لقرار الاغلاق العام وحظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة فجرا، وتعمل العناصر الامنية على التدقيق في هويات المارة للتأكد من انهم مستثنون من القرار".
وكان رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، قد أشار إلى أنه "يجب أن نكون على نفس الموجة لنواجه المرحلة القادمة وربما موجة كورونا القادمة، وهناك انتشار كبير جدا لقوى الأمن الداخلي هدفه ابقاء الناس بقدر الإستطاعة في المنازل، ولا يمكن لأحد أن يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى وإلا سيطبق عليه القانون".
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