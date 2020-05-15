حواجز لقوى الامن الداخلي في شوارع بيروت تنفيذا لقرار الاغلاق العام

أقامت قوى الامن الداخلي حواجز في مختلف شوارع بيروت تنفيذا لقرار ​الاغلاق العام​ و​حظر التجول​ من ​الساعة​ السادسة مساء حتى الخامسة فجرا، وتعمل العناصر الامنية على التدقيق في هويات المارة للتأكد من انهم مستثنون من القرار".

وكان رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​، قد أشار إلى أنه "يجب أن نكون على نفس الموجة لنواجه المرحلة القادمة وربما موجة ​كورونا​ القادمة، وهناك انتشار كبير جدا لقوى الأمن الداخلي هدفه ابقاء الناس بقدر الإستطاعة في المنازل، ولا يمكن لأحد أن يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى وإلا سيطبق عليه القانون".