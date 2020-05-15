المطران خير الله: العائلة هي المدرسة الأولى للتربية على الإيمان والقيم

توجه راعي أبرشية ​البترون​ المارونية المطران منير خير الله إلى أبناء وبنات الأبرشية لمناسبة عيد العائلة، مشيرا الى انه "في عيد العائلة ورغم كابوس ​كورونا​ و​الحجر المنزلي​، نعلن أن العائلة هي المدرسة الأولى للتربية على الإيمان والقيم، وهي الأساس في بناء المجتمع والوطن. وإذا أردنا أن نبني مستقبلا لأولادنا في مجتمع يحترم العدالة وحق كل إنسان بعيش كريم فلنبدأ بالعائلة". وختم:" لك منا أيتها العائلة كل احترام وتقدير".

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