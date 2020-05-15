عبدالله: لن يعتمد مركز الدبية للحجر الصحي بعد إعتراض البلدية

أعلن عضو ​اللقاء الديموقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​، بإسم خلية ​الأزمة​ في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​، انه وبناء على إعتراض المجلس البلدي في بلدة ​الدبية​، لن يتم اعتماد مركز الدبية للحجر الصحي لمرضى وباء "​كورونا​". وفي وقت سابق، كشف عبدالله في حديث صحافي أن "إعلان ​حالة الطوارئ​ في بلدة شحيم جاء بعدما تبين العدد الكبير للمخالطين للمصابين والذي قُدّر بالعشرات، مُشيراً إلى أن ​بلدية شحيم​ تواصلت مع فرق من مُستشفى ​بيروت​ الحكومي التي ستتوجه اليوم إلى المنطقة لإجراء فحوصات مخبرية. وهو إجراء قد يُعمم في الأيام المقبلة على بقية المناطق.

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