سكاف:لتعزيز المبادرات الفردية ودعم الانتاج وتحويل الإقتصاد لمنتج وفعال

رأت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ أن "‏الحل الوحيد هو بالعودة الى الأرض والى ​الزراعة​ و​الصناعة​، لاسيما الصناعات الزراعية بكل اشكالها“. واشارت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "لبنان بلد صغير وشعبه حي وقادر على النهوض من هذه الازمة خلال فترة قصيرة" . وطالبت سكاف "بالبدء فوراً بتعزيز المبادرات الفردية ودعم الانتاج المحلي وتحويل ​الاقتصاد​ من ريعي واستهلاكي الى اقتصاد منتج وفعّال".

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