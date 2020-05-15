عُثر على لغم ارضي في ​المياه​ عند الضفة اللبنانية لمجرى ​النهر الكبير​ في خراج بلدة ​العبودية​ الحدودية . وجرى ابلاغ ​الجيش اللبناني​ الذي ضرب طوقا حول المكان، ويعمل خبير المتفجرات على تفجيره في الموقع الذي عثر عليه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على لغم ارضي عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.