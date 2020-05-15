مستشفى بيروت الحكومي: اجراء 280 فحصا اليوم وجاءت كافة النتائج سلبية

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19، مشيرا الى أنه أجرى 280 فحصا مخبرية: جاءت كافة نتائج سلبية.

وكشف المستشفى أنه "بلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 19 إصابة، وتم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة عوارض المرض".

واعلن انه "بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 173 حالة شفاء، كما تم اخراج 5 إصابات بفيروس الكورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​ بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي".

واكد المستشفى أن "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة بعد أن تحسن وضع المريض ونقله من العناية المركزة إلى غرفة العزل".