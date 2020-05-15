مسلِّم: قوى الأمن ستسطر محاضر ضبط بحق المغتربين المخالفين للحجر الصحي

أشار رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ إلى أنه "يجب أن نكون على نفس الموجة لنواجه المرحلة القادمة وربما موجة كورونا القادمة، وهناك انتشار كبير جدا لقوى الأمن الداخلي هدفها ابقاء الناس بقدر الإستطاعة في المنازل، ولا يمكن لأحد أن يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى وإلا سيطبق عليه القانون".

وأكد العقيد مسلم "أننا يجب أن ننجح في هذه المرحلة لأن شخصا يمكن أن ينقل العدوى إلى بلد كامل وجميعنا مسؤولين، ويجب أن نلتزم بالتعليمات وهي مسؤولية كبيرة جدا، ونحن نتخذ اجراءات حيث يتم تسطير ​محاضر ضبط​ بقيمة 50 ألف ليرة لمخالفات القرار الإداري بالمفرد أو المجوز، أما المخالفات الأخرى كالتجمعات وعدم الإلتزام بالتباعد بالمؤسسات الغذائية و​الصيدليات​ يعود تدبيرها للقضاء، ويمكن أن تصل المحاضر لأكثر من 3 ملايين بكلا الحالتين إن كان المخالف يقود سيارة من دون دفتر قيادة أو من دون تسجيل سيارة"، وقال: "نحن متشددون بحواجزنا حتى أثناء الليل، والأحد يمنع التجول سوى للبعض المستثنيين وبالتالي لن يسمح التجول".

ولفت مسلم إلى أنه "خلال هذه الأيام سيبنى على الشيئ مقتضاه، ونحن خاضعون لقرار الحكومة، واليوم كان هناك اجتماع لمناقشة تدابير عودة المغتربين، والدولة أخذت قرارا بإعادتهم، وعليهم أن يحجروا أنفسهم لأن قوى الأمن الداخلي ستسطر محاضر ضبط بغير الملتزمين بالحجر الصحي، ونحن نقيم دوريات للمنازل ونطلب من الناس مساعدتنا، لأن حياتنا متعلقة بهذه المرحلة".