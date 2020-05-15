المعهد الوطني الهولندي: اختبارات كورونا لكلاب وقطط جاءت إيجابية

أكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، أن كلبًا في ​هولندا​ أظهر لأول مرة اختبارًا إيجابيًا للأجسام المضادة ل​فيروس كورونا​ المستجد، حيث كان مالك الكلب مريض بفيروس كورونا، وكان الكلب يعاني من مشاكل في التنفس وتم قتله في 30 أبريل نيسان، بسبب تفاقم الأعراض".

ونصحت وزارة الزراعة الهولندية أصحاب ​الحيوانات​ الأليفة أنه "على الرغم من أن الفرصة ضئيلة لإصابة الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا، فإنه يجب الحد من الاتصال الكثيف مع الحيوانات الأليفة المنزلية"، داعيةً لعدم معانقتها أو جعلها تلعقك".

وأكدت الوزارة أنه في حين أن "هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اختبار إيجابي لكلب على الأجسام المضادة لكورونا في هولندا، فقد سبق أن أظهر كلبان في هونج كونج إصابتهما بالوباء، إضافةً إلى 3 قطط كانت نتائج اختبارها إيجابية في مزارع المنك، حيث تم اكتشاف إصابتها بالفيروس في نهاية نيسان".