أكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، أن كلبًا في هولندا أظهر لأول مرة اختبارًا إيجابيًا للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث كان مالك الكلب مريض بفيروس كورونا، وكان الكلب يعاني من مشاكل في التنفس وتم قتله في 30 أبريل نيسان، بسبب تفاقم الأعراض".
ونصحت وزارة الزراعة الهولندية أصحاب الحيوانات الأليفة أنه "على الرغم من أن الفرصة ضئيلة لإصابة الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا، فإنه يجب الحد من الاتصال الكثيف مع الحيوانات الأليفة المنزلية"، داعيةً لعدم معانقتها أو جعلها تلعقك".
وأكدت الوزارة أنه في حين أن "هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اختبار إيجابي لكلب على الأجسام المضادة لكورونا في هولندا، فقد سبق أن أظهر كلبان في هونج كونج إصابتهما بالوباء، إضافةً إلى 3 قطط كانت نتائج اختبارها إيجابية في مزارع المنك، حيث تم اكتشاف إصابتها بالفيروس في نهاية نيسان".
كانت هذه تفاصيل خبر المعهد الوطني الهولندي: اختبارات كورونا لكلاب وقطط جاءت إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.