اوقفت قوة من معلومات ​الأمن العام​ في ​الجنوب​ بناء لإشارة النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​، اللبناني ي. ب. وهو صاحب أحد المخازن الكبرى المخصصة لبيع المواد الغذائية في منطقة عبرا على خلفية التلاعب بالأسعار.

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف صاحب احد المخازن المخصصة لبيع المواد الغذائية في عبرا بسبب التلاعب بالأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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