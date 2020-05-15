بعثة الصين تطالب الولايات المتحدة بدفع مستحقاتها للأمم المتحدة

طالبت سلطات الصين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل" للمنظمة، وفق ما جاء في بيان يشير إلى الديون المنسوبة لواشنطن وتبلغ قيمتها ملياري دولار.
وأوضح البيان الصادر عن البعثة الصينية إلى الأمم المتحدة أن "في 14 أيار، بلغ مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام على التوالي 1,63 مليار دولار و2,14 مليار". واستند البيان إلى تقرير حديث للأمانة العامة للأمم المتحدة واجتماع عُقد الخميس.
والولايات المتحدة هي أول مساهم مالي في المنظمة إذ تدفع 22% من ميزانيتها التشغيلية السنوية (التي تبلغ قيمتها حوالى ثلاثة مليارات دولار) و25% من ميزانيتها السنوية لعمليات السلام (حوالى ستة مليارات دولار).
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