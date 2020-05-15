إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن "إصابة 3 شبان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في القدس".
وقبل أيام اندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة قلقيلية، بالتزامن مع تشديد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته في قرية بيت إكسا، وتنفيذ الشرطة الإسرائيلية اعتقالات في مدينة القدس.
وكانت القوات الاسرائيلية قد اقتحمت الشارع الرئيس رام الله بالقدس، وأغلقته بآلية عسكرية ضخمة ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما اقتحم العشرات من القوات الراجلة حي المطار المقابل لمخيم قلنديا تزامنا مع اقتحامه.
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