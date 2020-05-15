تسجيل 104 وفيات بكورونا في فرنسا بانخفاض كبير بعدد الوفيات

سجلت الإدارة العامة لشؤون الصحة في ​فرنسا​، تراجعا كبيرا للوفيات جراء ​فيروس كورونا​ المستجد على اساس يومي، حيث تم تسجيل 104 حالات جديدة مقابل 351 في إحصائية أمس الخميس، ليبلغ مجموع الوفيات 27529، بينهم 17342 توفوا في المستشفيات و10187 في دور المسنين.

وأفادت الإدارة عن "ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس خلال اليوم الماضي بـ563 حالة جديدة لتصل إلى 141919 حالة إصابة، مع استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 20463 إلى 19861، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2299 إلى 2203 في تراجع مستمر منذ نحو شهر، كما أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد تجاوزت 60448 شخصا، إضافة إلى "عشرات الآلاف تعافوا خارج المستشفيات".