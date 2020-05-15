أشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "مدير النقد في مصرف لبنان مازن حمدان، أوقفه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بتهمة التلاعب بالدولار،هو قال بالتحقيق بأنه نفذّ تعليمات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،والقاضي ابراهيم لم يحقق مع سلامة".
ولفت السيد الى أنه "منذ ٤ أشهر، كتبت عن تلاعب سلامة بالسوق،وأعطيت الإسم لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، واليوم ضحّوا بحمدان لحماية رياض سلامة"، مضيفا :"العدالة على الصغير ليست عدالة، بل نذالة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: اليوم ضحّوا بمازن حمدان لحماية سلامة والعدالة على الصغير ليست عدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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