السيد: اليوم ضحّوا بمازن حمدان لحماية سلامة والعدالة على الصغير ليست عدالة

أشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "مدير النقد في ​مصرف لبنان​ مازن حمدان، أوقفه المدعي العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ بتهمة التلاعب بالدولار،هو قال بالتحقيق بأنه نفذّ تعليمات حاكم مصرف لبنان رياض ​سلامة​،والقاضي ابراهيم لم يحقق مع سلامة".

ولفت السيد الى أنه "منذ ٤ أشهر، كتبت عن تلاعب سلامة بالسوق،وأعطيت الإسم لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، واليوم ضحّوا بحمدان لحماية رياض سلامة"، مضيفا :"العدالة على الصغير ليست عدالة، بل نذالة".