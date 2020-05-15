AFP: أكثر من 4,5 ملايين إصابة معلنة بكورونا المستجد في العالم

سُجّل ما يزيد عن 4,5 ملايين إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد رسميا في ​العالم​، نحو ثلاثة أرباعها في ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​، حسب تعداد أجرته وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" إستناداً إلى مصادر رسمية.

وقد سُجّلت 4,503,811 إصابة على الأقلّ بالفيروس، بينها 305,424 وفاة.

وتُعتبر أوروبا القارّة الأكثر تأثراً بالفيروس، مع 1,848,790 إصابة و164,145 وفاة.

أما الولايات المتحدة فسجّلت 1,432,045 إصابة، بينها 86,851 وفاة.