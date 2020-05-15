104 وفيات جديدة في فرنسا بكورونا والحصيلة تتجاوز 27500

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





باريس: سجلت فرنسا 104 وفيات جديدة خلال 24 ساعة نتيجة فيروس كورونا المستجد، فيما تواصل انخفاض عدد المرضى في الإنعاش، وفق حصيلة رسمية أُعلنت مساء الجمعة.

وقالت الإدارة العامة للصحة إن عدد المرضى في أقسام الإنعاش تراجع بـ96 مريضا مقارنة بيوم الخميس، ما يجعل العدد الاجمالي للمصابين في حالة خطرة في هذه الأقسام 2203.

حتى اليوم، لا يزال هناك 19861 مصابا في المستشفيات، مع 438 حالة استشفاء جديدة خلال 24 ساعة.

وفي الإجمال، مرّ 98192 شخص عبر المستشفيات، بينهم أكثر من 17 ألفا في أقسام الانعاش.

Advertisements

وأدى وباء كوفيد-19 إلى 27529 وفاة على الأقل منذ الأول من آذار/مارس، بينها 17342 في المستشفيات.

وسجلت دور المسنين 10187 وفاة منذ بداية الأزمة، وهو رقم تراجع بـ14 وفاة يوم الخميس بعد تصحيح أرقام الضحايا بعدة مؤسسات مماثلة في المنطقة الباريسية، وفق الإدارة العامة للصحة.

وأفادت الإدارة عن وفاة طفل في التاسعة بمدينة مرسيليا (جنوب) قائلة إنها تلقت "144 اشعارا حول أمراض غير نمطية لدى أطفال" منذ مطلع آذار/مارس.

مواضيع قد تهمك :