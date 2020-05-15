شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نفند كذب الكتائب الأخوانية حول مخصصات "الحماية الاجتماعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الكتائب الإخوانية عبر السوشيال ميديا وأبواقها الإعلامية، شائعات حول تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020 / 2021، الأمر الذى نفته وزارة المالية بتأكيدها أن موازنة العام المالى المقبل ستشهد زيادة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث ستتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

وفى هذا الصدد، يفند ”الخليج 365”، من واقع البيان التحليلى للعام المالى 2020/2021، المسُلم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب، الأكاذيب حول انخفاض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية على النحو الأتي:

1- شهدت مُخصصات "المزايا الاجتماعية" خلال العام المالى الجديد 2020/2021، ارتفاعاً لتقدر بـ 158 مليار و820 مليون جنية مقابل 109 مليار و608 مليون جنية وذلك بزيادة قدرها 44.8% عن العام المالى الجارى، بما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم محدودى الدخل وتوفير الحياه الكريمة لهم، كأحد أولوياتها فى ضوء توجهات القيادة السياسية.

2- تنعكس مخصصات المزايا الاجتماعية فى 4 بنود رئيسية ( مزايا الأمان الاجتماعى، مساعدات اجتماعية، نفقات خدمية لغير العاملين، مزايا اجتماعية للعاملين).

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3- شهدت مخصصات " مزايا الأمان " زيادة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 لتبلغ 19 مليارا و201 مليون جنيه مقابل 18 مليار و764 مليون جنية العام الجارى 2020/2019، وذلك بزيادة قدرها 437 مليون جنية وتنعكس فى (معاش الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، مزايا الأمان الاجتماعى العينية)

4- شهدت مُخصصات "المساعدات الاجتماعية" بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام العام المالى الجديد 2020/2021، ارتفاعاً لتبلغ 130 مليار و8 ملايين مقابل 82 مليار و216 العام المالى الجارى 2019/2020، وذلك بزيادة نحو 48 مليار جنية وتنعكس فى (مساهمات الخزانة فى صناديق المعاشات، مساعدات اجتماعية عينية)

5- شهدت مخصصات "النفقات الخدمية لغير العاملين" زيادة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 لتصل إلى 9 مليار و360 مليون مقابل 8 مليار و379 مليون العام الجارى وتنعكس فى (العلاج على نفقه الدولة، نفقات نشاط رياضى واجتماعى لغير العاملين ونفقات خدمات صحية لغير العاملين ومكافات لغير العاملين عن خدمات مؤداة، جوائز وأوسمة).

6- شهدت أيضا مخصصات "المزايا الاجتماعية للعاملين" زيادة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 لتصل إلى 251 مليون جنية مقابل 247.2 مليون جنية العام الجارى وتنعكس على (نفقات دفن، نفقات محو الأمية، مزايا اجتماعية للعاملين عينية).